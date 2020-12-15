В результате ДТП пострадали водитель автобуса и водитель «Тойоты» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми из-за ДТП, произошедшего на подъезде к коммунальному мосту, образовалась многокилометровая пробка. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.

«Перед коммунальным мостом на правом берегу ДТП, существенно затрудняющее движение. Туда лучше пока не ехать», — написал Кис, сопроводив запись изображением с камер наружного наблюдения. На нем видно, что на дороге столкнулись несколько легковых автомобилей, а пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП две из четырех полос для движения оказались перекрыты.

По данным ГИБДД, виновником ДТП стал водитель автобуса, который нарушил правила дорожного движения. «По ул Спешилова двигался автобус, водитель которого нарушил правила дорожного движения, наехав на стоящий автомобиль», — пояснили в УГИБДД по Пермскому краю. В результате легковушку откинуло на впереди стоящий автомобиль, а автобус выехал на встречку, где столкнулся с «Тойотой». Водитель автобуса и пассажир «Тойоты» получили травмы.

Яндекс оценивал дорожную обстановку в районе ДТП по данным на 13:50, как сложную. В обе стороны от места ДТП образовались пробки, протяженностью в несколько километров.

В результате ДТП образовались многокилометровые пробки Фото: Максим Кис, Facebook

Движение на подъезде к коммунальному мосту оказалось затруднено Скрин с сайта Яндекс.Пробки