Собянин раскрыл, когда вакцина от COVID станет доступна москвичам

Вакцинация, по словам Сергея Собянина, станет доступна для всех в течение нескольких недель Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ближайшие недели вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Москвы. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин, обращаясь к депутатам Мосгордумы.

«Вакцинация от коронавируса станет доступной для всех жителей Москвы в ближайшие недели», — подчеркнул Собянин. Также, по его словам, столичные власти не исключают продления ограничительных мер в новом году.

Ранее Собянин рассказал о начале вакцинации от коронавируса в Москве. В настоящее время вакцину получают жители из группы риска. По его словам, которые приводит «Утро.ру», в столице планируется привить порядка семи миллионов человек.