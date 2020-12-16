Собянин раскрыл, когда вакцина от COVID станет доступна москвичам

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет
Вакцинация, по словам Сергея Собянина, станет доступна для всех в течение нескольких недель Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ближайшие недели вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Москвы. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин, обращаясь к депутатам Мосгордумы.

«Вакцинация от коронавируса станет доступной для всех жителей Москвы в ближайшие недели», — подчеркнул Собянин. Также, по его словам, столичные власти не исключают продления ограничительных мер в новом году.

Ранее Собянин рассказал о начале вакцинации от коронавируса в Москве. В настоящее время вакцину получают жители из группы риска. По его словам, которые приводит «Утро.ру», в столице планируется привить порядка семи миллионов человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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