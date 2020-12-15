Курганец выиграл поездку на Северный полюс с Федором Конюховым

Знакомство с Федором Конюховым стало одним из главных призов Coca-Cola Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Кургана по имени Александр выиграл поездку на Северный полюс со всемирно известным путешественником Федором Конюховым. Информация об этом опубликована в Instagram-аккаунте «Coca-Cola Россия».

«Главный приз — поездка на двоих на Северный полюс — отправляется Александру из города Курган», — говорится в сообщении. Ожидается, что во время путешествия курганец посетит самую северную точку России, сможет увидеть Арктику с борта вертолета и познакомиться с Конюховым. На сайте компании «Coca-Cola Россия» сообщается, что победителя доставят от города проживания до Мурманска, а после завершения поездки — обратно в город проживания.

Ранее URA.RU сообщало, что весной Федор Конюхов принял решение на время пандемии коронавируса отказаться от экспедиций. В частности, он отменил поездку на День оленевода в ЯНАО. В самоизоляции путешественник взялся за написание книги «Мой путь к мысу Горн» о переходе на весельной лодке через Южный Тихий океан.