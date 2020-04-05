04 апреля 2020

Путешественник Федор Конюхов нашел себе занятие в самоизоляции: «Экспедиции поставил на паузу»

© Служба новостей «URA.RU»
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Путешественник Федор Конюхов. Челябинск., конюхов федор
Федор Конюхов напомнил россиянам о необходимости соблюдать режим самоизоляцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всемирно известный путешественник Федор Конюхов на время эпидемии коронавируса отказался от экспедиций и проводит время в самоизоляции. Он отметил, что и дома у него много дел.

Конюхов сообщил поклонникам в Instagram, что уже давно сидит дома: «выполняю предписание наших властей». В самоизоляции путешественник взялся за написание книги «Мой путь к мысу Горн» о переходе на весельной лодке через Южный Тихий океан. Конюхов сообщил, что помимо писательства перечитывает произведения любимых авторов, читает новые книги, делает наброски для картин и просто занимается домашними делами. « Дома всегда есть чем заняться. Большие экспедиции и международные проекты пришлось поставить на паузу. Надо набраться терпения и переждать это испытание. Будьте аккуратны, береги себя и своих близких», — посоветовал путешественник. Говоря о соблюдении режима самоизоляции, Конюхов отметил, что все люди находятся «в одной лодке и каждый из нас может повлиять на ситуацию».

Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в стране до 30 апреля. За счет жестких ограничений власти хотят снизить угрозу распространения коронавируса в стране.

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Дорогие друзья, многие из вас интересуются, где сейчас находится Федор Конюхов? Я дома, выполняю предписание наших властей. Пишу книгу "Мой путь к мысу Горн" о переходе на весельной лодке через Южный Тихий океан, делаю наброски к будущим картинам, занимаюсь домашними делами, читаю новые книги и перечитываю произведения любимых авторов. Дома всегда есть чем заняться. Большие экспедиции и международные проекты пришлось поставить на паузу. Надо набраться терпения и переждать это испытание. Будьте аккуратны, береги себя и своих близких. Мы все в одной лодке и каждый из нас может повлиять на ситуацию. Молюсь за вас. #сидимдома #оставайсядома #мывсеводнойлодке #мывместе

Публикация от Федор Конюхов (@fedorkonyukhov)

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