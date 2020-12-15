В Кургане главврач уволился после конфликта и уехал в Тюмень

В Юргамышской больнице сменился главврач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный врач Юргамышской районной больницы (Курганская область) Константин Киреев ушел с поста. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из медицинской среды.

«Киреев не выдержал и ушел с должности. Есть информация, что у него был конфликт с руководством департамента здравоохранения. Он касался работы больницы», — пояснил инсайдер.

По его сведениям, Киреев уехал из Курганской области в Тюмень. «Жаль, он был хорошим врачом из династии медиков. Имел прекрасное образование еще старой школы», — уточнил собеседник URA.RU.

По открытым данным, с 11 декабря обязанности главного врача в Юргамышской ЦРБ исполняет Леонид Круглов. В пресс-службе губернатора подтвердили, что Киреев теперь не главврач. «Он уволился в связи со сменой места жительства», — отметили в департаменте информационной и внутренней политики.

Из Юргамышской ЦРБ в октябре 2020 года ушла заместитель главврача по медицинской части Вероника Евдокимова. Она была назначена в Кургане новым главврачом больницы скорой медицинской (БСМП). Евдокимова стала пятым руководителем в Курганской БСМП за последний год.