Новый главврач Курганской БСМП приехала из Юргамыша Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым главврачом Курганской больницы скорой медицинской (БСМП) назначена Вероника Евдокимова. Ранее она работала в Юргамышской центральной районной больнице (ЦРБ), сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

«6 октября первый заместитель директора департамента [здравоохранения] Тамара Иванова представила коллективу медучреждения нового руководителя», — говорится в сообщении. Евдокимова окончила Омскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». В Юргамышской ЦРБ она работала с 1998 года. При этом с марта 2014 по октябрь 2020 года она занимала должность заместителя главврача по медицинской части.

Евдокимова — уже пятый руководитель в Курганской БСМП за последний год. Экс-главврач БСМП Сергей Фролов, проработавший на этом посту девять лет, был уволен в марте после того, как медучреждение посетил премьер РФ Михаил Мишустин и заявил, что в нем «невозможно ни лечиться, ни качественно работать». Правительство России выделило 200 млн рублей на ремонт больницы скорой помощи в Кургане. Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал, что ремонт будет завершен до конца 2020 года.

После увольнения Фролова больницу возглавил Роман Девятых. Он проработал в должности около полугода и покинул свой пост 20 августа. Следующий главврач, Юрий Истомин, руководил больницей около месяца — до 25 сентября. После этого обязанности главврача исполнял Виталий Якимлюк.