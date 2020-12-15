Прокуратура Екатеринбурга ищет коррупцию в главном парке города

Материалы проверки будут переданы в УМВД по Екатеринбургу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга ведет проверку финансово-хозяйственной деятельности дирекции Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. По информации URA.RU, поводом для этого стало сообщение о возможных нарушениях законодательства при проведении конкурса на установку колеса обозрения.

Как писало URA.RU, в октябре в аукционе на установку конструкции победила фирма «Новые городские развлечения», которая, согласно сервису СБИС, была зарегистрирована 22 октября, через три дня после сообщения об окончании конкурса. Соучредитель организации Ольга Жданович, по данным источников агентства, является близкой подругой директора парка Екатерины Кейльман.

«Хотелось бы обратить внимание и в целом на не проработанность конкурсной документации, что может свидетельствовать о возможной коррупционной составляющей при выборе победителя», — говорится в письме спикера гордумы Игоря Володина. Сам Володин подтвердил URA.RU факт обращения в прокуратуру, но отметил, что просто переадресовал жалобу городского предпринимателя.

Как следует из ответа, имеющегося в распоряжении URA.RU, материалы были переданы прокурору Октябрьского района Игорю Корелову для проверки. По информации агентства, первый ее этап завершен. «Часть собранных сведений прокуратура передаст в городскую полицию», — поделился инсайдер. В пресс-службе свердловской прокуратуры URA.RU заявили, что не комментируют ход и результаты проверок до их окончания.

Во время пресс-конференции 16 декабря Кейльман признала, что конкурс по выбору подрядчика по установке нового колеса обозрения ЦПКиО проводил самостоятельно, не размещая тендера на электронной площадке. По словам директора парка, проект Жданович показался конкурсной комиссии оптимальным по окупаемости и благоустройству прилегающей территории.