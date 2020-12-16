Миронов предложил заморозить цены на продукты перед Новым годом

Цены на мясо, крупы и овощи должны быть стабильными, уверен лидер «Справедливой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции Сергей Миронов предложил заморозить цены на некоторые продукты перед Новым годом. Его слова приводит пресс-служба партии.

Как отметил Миронов, сейчас действует норма по ограничению цен на жизненно важные лекарства: они не могут быть больше 20% цен производителей, а общая накрутка аптек — более 50%. «Мы предлагаем установить такое же правило для перечня широкого продуктов: для мяса, крупы, риса, картофеля, гречки, сахарного песка, подсолнечного масла», — заявил Сергей Миронов. Он подчеркнул, что если законопроект примут, то цены на продукты будут оставаться относительно стабильными.

Парламентарий также предлагает восстановить 50-процентные льготы на оплату коммунальных услуг для ветеранов труда, возвратить им компенсации за проезд в общественном транспорте. Миронов выступил и за компенсацию мобильной связи. «Мы убеждены, что такое решение не только позволит восстановить справедливость в отношении миллионов наших сограждан, добросовестно трудившихся всю свою жизнь, но и станет для них серьезным подспорьем в нынешней сложной ситуации», — сказал он.

Ранее лидер партии также призывал Пенсионный фонд России исправить ошибки в начислении пенсий, погасить долги перед пенсионерами и выплатить проценты с накопленного долга. Кроме того, он предлагал ввести для государства пени за долги перед россиянами.