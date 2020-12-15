Силовики взяли паузу в деле вице-мэра Троицка

Вице-мэру Троицка не стали избирать меру пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэру Троицка (Челябинская область) Вадиму Герману не стали избирать меру пресечения. Троицкий городской суд 16 декабря принял решение оставить чиновника в изоляторе временного содержания еще на 72 часа, сообщил URA.RU один из участников процесса,.

«Было ходатайство взять его под стражу на два месяца, но, видимо, доказательства его вины настолько малоубедительны, что следствие само предложило оставить его в ИВС на 72 часа», — заявил URA.RU источник. Инсайдер также отметил, что Герман отказывается признавать свою вину. «Если говорить откровенно, то уголовным делом и задержанием Германа все шокированы. То, что ему сейчас вменяют, спасло город от размораживания и было поддержано всеми инстанциями», — добавил источник.

О том, что Герман был задержан, стало известно 14 декабря. Об этом URA.RU рассказал мэр Троицка Александр Виноградов. Вице-мэр был вызван сотрудниками следственного управления СКР, после чего он не вернулся. По словам Виноградова, дело касается отопления города, из-за которого возникли судебные споры с коммерсантами.