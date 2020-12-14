14 декабря 2020

Силовики озвучили претензии к вице-мэру челябинского города

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следователи предъявили Вадиму Герману обвинение (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-мэру Троицка Вадиму Герману 15 декабря предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области. Мера пресечения Герману еще не избрана, вице-мэр находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

«По предварительным данным, в 2019 году вице-мэр, выходя за пределы должностных полномочий, совершил действия по незаконной передаче имущества ЗАО „Теплосервис“, установленного в здании центральных тепловых пунктов, в аренду третьим лицам», — заявили в пресс-службе. Это, как считают следователи, причинило указанной фирме ущерб на сумму более 9 млн рублей.

В мэрии Троицка настаивают на том, что передача оборудования «Теплосервиса» сторонней компании была вынужденной, иначе осенью 2019 года в Троицке мог сорваться отопительный сезон. «Это решение принято на комиссии по делам ЧС, — заявил URA.RU мэр Троицка Александр Виноградов. — Передача оборудования проходила в присутствии полиции, МЧС и прокуратуры. Прокуратура нас поддержала».

Германа задержали 14 декабря, вызвав повесткой в следственный отдел. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Троицкого городского суда, ходатайство об избрании меры пресечения вице-мэру к ним пока не поступало. Оперативно-следственных действий к данному моменту в администрации города не проводилось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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