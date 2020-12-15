Свердловский депутат пожаловался на незаконное увольнение

Алексей Коробейников готов уволиться по собственному желанию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников заявил URA.RU, что попытки его незаконного увольнения с должности председателя мандатной комиссии и зампреда комитета по региональной политике продолжатся. Такой вывод он сделал после назначения комиссий, где предполагается рассмотреть вопрос о лишении его должности.

«17 декабря назначены две комиссии. Первая по контролю за достоверностью сведений, потом сразу мандатная — с разницей в час. Их участники даже не успеют ознакомиться с документами», — отметил депутат. При этом он подчеркнул, что на комиссии, которая состоялась 1 декабря, проект решения о его увольнения был озвучен, однако голосование не состоялось и протокол не был подписан. Это произошло из-за того, что Алексей Коробейников сам написал заявление об увольнении. В разговоре с URA.RU это ранее это подтвердил член комиссии депутат Александр Серебрянников. «Комиссия у нас прошла, но мы не проголосовали, взяли паузу, потому что не согласились с формулировками ни прокуратура, ни мы», — уточнил Серебряников.

«Я не знаю, будет ли завтра заседание комиссии [по контролю за достоверностью сведений о доходах]. Обратитесь к ее председателю [Владимиру Никитину]. Я стараюсь на ее деятельность не влиять, мне хватает влияния в других сферах. Мы с заместителями и председателями комитетов планируем смотреть пресс-конференцию президента», — прокомментировала ситуацию спикер заксобрания Людмила Бабушкина. Владимир Никитин на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

В начале декабря Алексей Коробейников написал заявление на имя спикера Людмилы Бабушкиной о сложении полномочий председателя мандатной комиссии и зампреда комитета по региональной политике, однако, вопреки нормам ТК РФ, оно осталось без рассмотрения. Это произошло после того, как прокуратура посчитала, что депутат неверно продекларировал свои доходы, и потребовала от заксобрания устранить нарушения.