В работе Telegram произошел сбой

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О сбоях сообщают жители крупных городов России и Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи в основном жалуются на невозможность подключиться. Данные о работе мессенджера появились в сервисе Downdetector.

В основном о сбое сообщают жители России, Белоруссии и Таджикистана. Всего поступило около 30 тысяч отчетов о нарушениях в работе мессенджера. Некоторые пользователи сообщают о невозможности отправить сообщения.

В последний раз у Telegram сбой случился 5 декабря. В тот же день два банка из топ-10, Сбербанк и «ВТБ 24», сообщили о массовых сбоях в работе карт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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