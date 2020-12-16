В работе Telegram произошел сбой

О сбоях сообщают жители крупных городов России и Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи в основном жалуются на невозможность подключиться. Данные о работе мессенджера появились в сервисе Downdetector.

В основном о сбое сообщают жители России, Белоруссии и Таджикистана. Всего поступило около 30 тысяч отчетов о нарушениях в работе мессенджера. Некоторые пользователи сообщают о невозможности отправить сообщения.

В последний раз у Telegram сбой случился 5 декабря. В тот же день два банка из топ-10, Сбербанк и «ВТБ 24», сообщили о массовых сбоях в работе карт.