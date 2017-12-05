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Сегодня 5 декабря. И вот главное за ночь:
Ксения Собчак заявила о создании собственной политической партии. Телеведущая надеется, что ее сторонники будут участвовать в думских выборах.
Сегодня решится, отстранят или нет Россию от Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году за допинг. Ряд спортивных источников считает наиболее вероятным участие наших спортсменов под нейтральным флагом и без демонстрации российской атрибутики. «URA.RU» выяснило, следует ли соглашаться на такое участие и какие риски для атлетов несут в себе подобные ограничения.
Два банка из ТОП-10 «Сбербанк» и «ВТБ 24» сообщили о массовых сбоях в работе карт. Средства ошибочно списывались со счетов клиентов, были ошибки при проведении операций в терминалах других банков и торговых центрах.
Создателя «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского обвинили в воровстве. «URA.RU» выяснило, как бесконечные скандалы рискуют погубить «Уральские пельмени», что не так в команде и почему рынок юмора в России стремительно идет ко дну.
Югорчанка, поехавшая в Сирию вместе с мужем, примкнула к ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации). Теперь она рискует стать смертницей.
В Госдуме предложили запретить магию, а экстрасенсов и колдунов признать мошенниками.