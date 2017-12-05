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05 декабря 2017
09:00  05 декабря 2017 0

Собчак создает партию, сбои в работе «Сбербанка» и «ВТБ 24», Госдума хочет запретить магию. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Встреча олимпийцев в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, медаль, серебро, олимпиада рио 2016, перова ксения
Сегодня Международный олимпийский комитет решит, как сборной России участвовать в Зимней ОлимпиадеФото: Александр Мамаев © URA.RU

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Сегодня 5 декабря. И вот главное за ночь:

Ксения Собчак заявила о создании собственной политической партии. Телеведущая надеется, что ее сторонники будут участвовать в думских выборах.

Сегодня решится, отстранят или нет Россию от Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году за допинг. Ряд спортивных источников считает наиболее вероятным участие наших спортсменов под нейтральным флагом и без демонстрации российской атрибутики. «URA.RU» выяснило, следует ли соглашаться на такое участие и какие риски для атлетов несут в себе подобные ограничения.

Два банка из ТОП-10 «Сбербанк» и «ВТБ 24» сообщили о массовых сбоях в работе карт. Средства ошибочно списывались со счетов клиентов, были ошибки при проведении операций в терминалах других банков и торговых центрах.

Создателя «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского обвинили в воровстве. «URA.RU» выяснило, как бесконечные скандалы рискуют погубить «Уральские пельмени», что не так в команде и почему рынок юмора в России стремительно идет ко дну.

Югорчанка, поехавшая в Сирию вместе с мужем, примкнула к ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации). Теперь она рискует стать смертницей.

В Госдуме предложили запретить магию, а экстрасенсов и колдунов признать мошенниками.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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