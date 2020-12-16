Произошел массовый сбой в WhatsApp, YouTube и Telegram

Сбои в работе интернет-ресурсов произошли по всему миру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне сообщили о проблемах в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который следит за сбоями интернет-ресурсов. Помимо России подобное наблюдается в странах Европы и Латинской Америки. В России чаще всего о неполадках сообщают жители Москвы.

Почти 96% пользователей не могут подключиться к серверу WhatsApp. Около 61% жалуются на то, что не проигрываются видео на YouTube, следует из данных сервиса. Также наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram. 88% пользователей оставляют жалобы на то, что не могут подключиться к сервису, 11% не могут отправлять сообщения.

Раннее у оператора связи «Ростелеком» произошел сбой связи практически по всей территории России. У большинства пользователей наблюдались проблемы с интернетом.