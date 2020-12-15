В ЯНАО пенсионерам доплатят до прожиточного минимума

Пенсионеры на Ямале смогут получить дополнительные выплаты Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

На Ямале установили региональную доплату для пенсионеров, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума в округе. Размер надбавки определен в утвержденном законе «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2021 год».

На 2021 год прожиточный минимум для пенсионера в ЯНАО установлен в размере 14 033 рубля (в 2020-м— 13 510 рублей). «Социальная доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера… достигла величины прожиточного минимума, установленного в округе», — сообщил агентству «Север-Пресс» начальник департамента по труду и социальной защите населения администрации города Игнат Пирожок.

Региональную доплату к пенсии смогут получать люди пожилого возраста и дети, имеющие пенсию по потере кормильца. Эту же доплату могут оформить граждане РФ, проживающие на территории Ямала, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые получают страховую пенсию и не работают, сообщает официальный сайт Салехарда. Есть одно условие: их доход должен быть меньше величины прожиточного минимума на соответствующий год.

Ранее URA RU перечисляло, какие законы вступят в силу 1 января. Изменения коснутся не только пенсии, но и материнского капитала и налога на доходы.