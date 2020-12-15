Свердловский подросток нарисовал план убийства отца

Сын затаил злобу на отца из-за отобранного ноутбука Фото: depositphotos.com

В Полевском (Свердловская область) 17-летний подросток зарубил родного отца. Убийство произошло еще 12 сентября во дворе семейного дома. Студент местного техникума нанес не менее 10 ударов топором по голове 57-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной убийства стало то, что отец пару лет назад забрал у парня ноутбук, чтобы отвлечь отпрыска от игромании. Лишившись развлечения, сын задумал план мести, проиллюстрировав его в учебной тетради. «Человечки сидят на кухне, за ними стоит другой — с топором. Человечек с топором бьет по голове сидящего на стульчике, тот падает и умирает. Виселицы. Неровным почерком надпись: „Ты лишний, я лишний, я не хочу жить“», — сообщает портал Е1 об обстоятельствах дела.

По данным издания, 12 сентября, за две недели до совершеннолетия, подросток позвал своего отца во двор, чтобы позаниматься на турнике. Когда отец приступил к подтягиваниям, Дмитрий сзади ударил его топором. После падения тела на землю стал добивать острой стороной топора. По данным портала, после убийства папы юноша смеялся и танцевал от радости. Когда полиция его уводила, он улыбался.

В следственном управлении СКР по Свердловской области агентству URA.RU сообщили, что молодому человеку предъявили обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ), его взяли под стражу. «В настоящее время в отношении молодого человека проводится стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Также по делу уже проведены судебно-медицинская, биологическая и молекулярно-генетическая судебные экспертизы» — уточнили в пресс-службе регионального СК.