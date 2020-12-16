Астрономы нашли черную дыру, которую видно невооруженным глазом

Черную дыру нашли в звездной системе, которую изучают уже 40 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Астрономы случайно нашли в космосе черную дыру, которая оказалась самой близкой из всех подобных изученных объектов. По словам ученых, при благоприятных обстоятельствах ее можно увидеть без специальных приборов в созвездии Телескоп. Такие данные опубликованы в иностранном издании Astronomy&Astrophysics.

«Это достаточно яркая звездная [система], которую люди изучают с 1980 годов. Но, похоже, в ней были некоторые сюрпризы», — прокомментировал неожиданное открытие астроном из Калифорнийского университета Карим Эль-Бадри.

По информации исследователей, черная дыра находится примерно в 1011 световых годах от нашей Солнечной системы в звездной системе HR 6819. Она больше Солнца приблизительно в четыре раза.

Декабрь богат на астрономические открытия и события. 14 декабря жители Чили и Аргентины смогли видеть достаточно редкое явление — полное солнечное затмение. Еще одной приятной новостью для тех, кого интересует астрономия, стал самый крупный в этом году метеорный поток Геминиды. Пик потока тоже пришелся на 14 декабря.