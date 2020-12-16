Экономисты назвали товары, которые подорожают после указа Путина

В России ожидается рост цен на хлеб, макароны, овощи и фрукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Указ президента России Владимира Путина о заморозке цен на продукты приведет к подорожанию хлеба, макарон, а также овощей и фруктов. Об этом в беседе с URA.RU сообщили председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, а также экономист и предприниматель Антон Любич.

Ранее рост цен на продукты раскритиковал президент России Владимир Путин. По его словам, это связано не с пандемией, а с попыткой «подогнать» внутренние цены под мировые, пишет RNS . Заморозка цен на продукты первой необходимости ожидается в феврале 2021 года. После заявление Путина жители Тюмени стали жаловаться на резкий рост цен на продукты. Карпов уточнил, что подобная ситуация наблюдается по всей России.

«Мы в целом видим рост товаров. Есть сезонный рост товаров, Есть обычные подорожания к концу года. В начале года меньше отечественной продукции из категории „овощи, фрукты“. Соответственно, больше импорта. Цены потихоньку растут. Это связано и с ростом стоимости товаров на международных биржах», — сообщил глава правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла.

Экономист Любич ожидает, что после указа президента России в стране будет дефицит дешевых продуктов. Он ожидает, что власти РФ установят цены на товары ниже уровня «эконом-класса». «Производители их в каком-то количестве произведут, поставят на полки. А товары других брендов поступят в продажи с новыми ценами. Тем, кому не хватило товаров, придется мириться с товарами по более высоким ценам. Будет какое-то количество хлеба, макарон и масла по социальной цене, но большая часть подорожает», — предупредил Любич.

Ранее российские власти определились с ценами на сахар и подсолнечное масло. В течение пяти дней стоимость килограмма сахара должна сзиниться до 46 рублей, а масла — до 110 рублей.