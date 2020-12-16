Ведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу высмеял челябинцев, которые обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой спасти экологию города. Комментируя заявление южноуральцев, телеведущий назвал их «наивными людьми».
«Наивные люди. Почему Байден должен заниматься нашими проблемами? (…). Давайте будем реалистами, давайте будем жить, понимая, что происходит. Ну зачем обращаться к гражданину другой страны?» — возмутился телеведущий. Он призвал жителей Челябинска обращаться к тем, кто занимается вопросами экологии в нашей стране.
Это уже не первый случай обращения россиян за помощью к руководству иностранных государств. Так в ноябре жители деревни Косотуриха Пермского края обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой присоединить к территориям ФРГ находящуюся в их селе разбитую дорогу, чтобы впоследствии она была отремонтирована и приведена в хорошее состояние.
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