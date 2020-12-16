Россиянам могут перестать перечислять субсидию на ЖКУ

Нередки случаи, когда выплаты используются гражданами не по назначению, отмечают депутаты Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме предложили перечислять субсидию на оплату коммунальных услуг не гражданам, а напрямую управляющим компаниям. Такая инициатива принадлежит депутатам от «Единой России».

На сегодняшний день субсидии перечисляются собственникам квартир. При этом со следующего года россиян могут лишить этих денег, если у человека скопился долг не более чем за три года. На подтверждение задолженности может уйти больше года, в течение этого времени субсидия будет производиться, отмечают депутаты. «Нередки случаи, когда выплаты используются гражданами не по назначению. В то же время у регионов есть право напрямую перечислять субсидию управляющим компаниям. Такую практику предлагается сделать федеральной», — пишет «Парламентская газета».

Ранее стало известно, что рост долгов россиян за коммунальные платежи продолжится после увеличения оплаты за ЖКУ в 2021 году на 4%. Однако, как сказал URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин, перед выборами президента в 2024 году государство может взять эти долги на себя.