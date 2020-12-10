Экономист: государство спишет долги россиян за ЖКХ в 2024 году

Государство может списать долги россиян, накопленные до 2024 года, перед выборами президента РФ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Рост долгов россиян за коммунальные платежи продолжится после увеличения оплаты за ЖКУ в 2021 году на 4%. Однако, как сказал URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин, перед выборами президента в 2024 году государство может взять эти долги на себя.

Ранее в ФАС заявили, что в 2021 году плата за ЖКУ в среднем по России увеличится на 4%. Повышение произойдет с 1 июля, уточняет телеканал 360. В ведомстве, как пишет «Национальная служба новостей», это обусловлено инфляцией.

«Это приведет к тому, что число людей, которые будут накапливать платежи за коммуналку, будет еще выше. Все это будет накапливаться. И я думаю, что где-то к 2024 году государство возьмет эти долги на себя. Ближе к выборам президента будет сделан широкий жест и накопившийся триллион долгов государство оплатит», — заявил URA.RU Калугин. Именно на это, по его мнению, надеется большинство россиян, которые не оплачивают коммуналку.

Однако доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич в беседе с URA.RU высказал мнение, что государство не будет брать на себя эти долги. «Может ли государство фактически раздать людям деньги, избавив их от бремени различных платежей? Может. Будет? Вероятно не будет, так как ранее щедрости по отношению к простым налогоплательщикам замечено не было», — сказал он.

Рост тарифов ЖКУ так же, как и повышение стоимости топлива и НДС, — это эффективная фискальная мера, которая не вызывает такого возмущения у населения, какой вызвал бы рост прямых налогов. «Нужно не с тарифами бороться, так как без роста тарифов просто не будет ресурсов для ремонта и модернизации инфраструктуры, а уровень жизни большинства граждан поднимать, чтобы даже возросшие расходы были для них посильны», — считает Кривелевич.