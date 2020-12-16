16 декабря 2020

Назван способ узнать, заблокировал ли вас пользователь в WhatsApp

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Указанные признаки на 99% говорят о блокировке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователь мессенджера WhatsApp может самостоятельно определить, что другой человек заблокировал его в приложении. Об этом рассказал гендиректор компании «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Есть несколько способов, позволяющих определить вероятность блокировки по отношению к вам», — приводит слова Щельцина агентство «Прайм». По его словам, о попадании в черный список может говорить невозможность дозвониться с помощью приложения. В таком случае исходящий вызов сразу же сбрасывается. Кроме того, о блокировке могут свидетельствовать запрет на добавление пользователя в групповой чат и отсутствие второй галочки у отправленного ему сообщения. Еще одним из пунктов является пропажа всей информации о вашем собеседнике, включая фотографию и описание контакта.

Эксперт подчеркнул, что перечисленные пункты на 99% говорят о блокировке. Однако, не исключено, что пользователь просто решил удалиться из WhatsApp. В таком случае вы также не сможете до него дозвониться или отправить сообщение.

Отсутствие некоторых функций при общении также может судить о сбое в работе сервиса. Так, по информации Nation News, 16 декабря пользователи WhatsApp, Telegram и YouTube пожаловались на сбои в работе сервисов. В частности, у многих возникли проблемы с подключением к серверам и загрузкой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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