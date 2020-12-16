16 декабря 2020

Нарколог раскрыл безопасную долю алкоголя. Она в разы меньше общепринятой

© Служба новостей «URA.RU»
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Елка на площади Революции. Челябинск, елка на площади
Выпить можно только ложку алкоголя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ложка алкоголя является безвредной и даже лечебной для организма. Все, что больше этой дозы, имеет вредное воздействие. Об этом заявил психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«Лечебная доза алкоголя — это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше — это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», — рассказал нарколог в беседе с « Национальной службой новостей».

Общепринято, что безопасной дозой алкоголя является бокал вина. Например, специалисты Американской кардиологической ассоциации рекомендовали женщинам в день пить не более одного бокала вина, мужчинам — не более двух. При этом в одном бокале в среднем 180 мл, а в ложке — 5 мл, то есть в 36 раз меньше.

Ранее стало известно, что больше 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь, а 53% представителей молодежи делают это раз в неделю. Об этом сообщили в докладе демографической ситуации федерального проекта «Трезвая Россия».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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