Ложка алкоголя является безвредной и даже лечебной для организма. Все, что больше этой дозы, имеет вредное воздействие. Об этом заявил психиатр-нарколог Александр Ковтун.
«Лечебная доза алкоголя — это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше — это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», — рассказал нарколог в беседе с « Национальной службой новостей».
Общепринято, что безопасной дозой алкоголя является бокал вина. Например, специалисты Американской кардиологической ассоциации рекомендовали женщинам в день пить не более одного бокала вина, мужчинам — не более двух. При этом в одном бокале в среднем 180 мл, а в ложке — 5 мл, то есть в 36 раз меньше.
Ранее стало известно, что больше 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь, а 53% представителей молодежи делают это раз в неделю. Об этом сообщили в докладе демографической ситуации федерального проекта «Трезвая Россия».
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