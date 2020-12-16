Автоэксперт назвал минусы электронного оформления ДТП

Приложение для онлайн-оформления ДТП «Помощник ОСАГО», запущенное в России в ноябре, имеет ряд существенных минусов. Их в разговоре с URA.RU перечислил координатор движения «Общество синих ведерок», автоэксперт Петр Шкуматов.
- Большинство водителей по статистике попадают в ДТП раз в 15 лет. Из-за этого россияне просто не скачивают «Помощник ОСАГО». По крайней мере, непосредственно до момента, пока не попадут в аварию.
- Есть риск совершить ошибку при оформлении происшествия. Все из-за того, что новички не проходят инструктаж по использованию «Помощника ОСАГО». А сориентироваться, как все работает, в стрессовой ситуации бывает тяжело.
- У кого-то из участников ДТП может просто не оказаться интернета. В таком случае приложение просто не будет работать. Также некоторые пользователи не имеют гаджетов, куда можно установить «Помощник ОСАГО».
- Данные пользователей офлайн не сохраняются. Телефоны участников ДТП не могут синхронизироваться. Функционал «Помощника ОСАГО» пока нельзя интегрировать в приложения страховых компаний, которыми многие автомобилисты уже пользуются.
Если доработать приложение, то оно «заведомо подходит большинству людей», считает Шкуматов. Однако с ним не согласился председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук. В разговоре с URA.RU он напомнил, что европейский опыт показал неэффективность таких приложений. Автоэксперт считает, что с помощью «Помощника ОСАГО» просто были «отмыты» 100 миллионов рублей, пущенные на его доработку.
«Дело в том, что люди, попавшие в ДТП, не думают о том, чтобы пойти и скачать приложение. Мировой опыт показывает, что эти приложения вообще не работают. Я не знаю, почему чудо страховщики решили, что в России оно будет работать, если во всем мире оно не работает», — говорит Форманчук.
Он подчеркнул, что, согласно мировому опыту, через приложение оформляется около 1% ДТП. Эксперт также привел российскую статистику — за год работы в пяти регионах через «Помощника ОСАГО» оформили якобы всего 637 аварий.
О запуске «Помощника ОСАГО» по всей России стало известно 23 ноября. Однако оформить через приложение можно ДТП не более чем из двух машин, уточняет телеканал «
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