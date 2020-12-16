В ЯНАО заболели коронавирусом ненецкие долгожители

Заболевших ямальцев привезли в Новый Уренгой бортом санавиации Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сразу восьмерых жителей Тазовского района (ЯНАО) доставили рейсом санавиации для лечения коронавируса в Новоуренгойскую ЦГБ. Как сообщили URA.RU источники в медицинских структурах, все пациенты, о которых идет речь — ненцы преклонного возраста: от 60 до 100 лет, не знающие русского языка.

«Самый старший из заболевших — Илику Салиндер, ему 100 лет, — рассказали собеседники. — Его и еще одного долгожителя привезли в Новый Уренгой на вертолете две недели назад, сейчас они уже готовятся к выписке». Еще шестеро пациентов из Тазовского района, которые сейчас лечатся в НЦГБ, также не молодые — им всем за 70 лет, между собой они общаются только на ненецком, медикам нужна помощь переводчика.

В окружном департаменте здравоохранения подтвердили информацию о лечении тазовчан-долгожителей в Новом Уренгое. Более подробную информацию о том, как проходит выздоровление группы пациентов-ненцев в ведомстве обещали подготовить в ближайшее время.

По информации регионального оперштаба, за весь период пандемии в Тазовском районе было подтверждено 874 случая коронавируса. Первые случаи COVID среди тундровиков Тазовского района были зафиксированы в сентябре.