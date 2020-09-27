Коронавирус добрался до отдаленной тундры ЯНАО

В Гыданской тундре заразился первый кочевник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первый житель Гыданской тундры в ЯНАО заболел коронавирусом. Об этом сообщил окружной оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В Гыданской тундре подтвержден один случай», — говорится в отчете оперштаба. Отмечается, что выявленный пациент стал первым для этого района Ямала. Подробности о состоянии и лечении заболевшего власти не раскрывают. Также, согласно последним сводкам оперштаба, коронавирус продолжает расходиться по небольшим отдаленным поселениям ЯНАО. Активнее всего заражаются в Лонгъюгане, Гыде, Газ-Сале и других селах.

Первые случаи коронавируса у ямальских тундровиков были подтверждены в июле. Оленеводы заразились от родственников, с которыми общались в райцентре. Властям пришлось вывезти пациентов в Салехард. После этого кочевников Тазовского района пытались изолировать в тундре, ограничив их контакты с городскими жителями и вахтовиками.

По данным на утро 28 сентября, в ЯНАО подтверждено 15 033 случая коронавируса. Вылечились 13 388 пациентов, 99 ямальцев скончались. В последние дни в регионе пошел резкий рост заражений. Накануне, 27 сентября, власти сообщили о рекордных с августа 98 случаях заражения за сутки.