В мэрии крупного курганского города кадровые перестановки

В мэрии Шадринска назначили нового замглавы города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым первым замглавы Шадринска (Курганская область) стал Антон Мокан. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба администрации города.

«Назначен новый первый заместитель главы города Шадринска. 17 декабря в должность первого заместителя главы города Шадринска вступил Антон Мокан», — рассказали в пресс-службе. До этого дня данный пост занимал Александр Парфенов.

В пресс-службе сообщили, что Мокан родился в 1979 году в Шадринске. Он окончил Курганский государственный университет по специальности «Автомобиле- и тракторостроение. С 1998 года он работал на Шадринском автоагрегатном заводе,

«Я надеюсь что руководитель градообразующего предприятия (ШААЗ) наведет порядок в городе Шадринске», — рассказал URA.RU экс-спикер местной гордумы Анатолий Черных. По его мнению, на данном заводе высокий уровень организации труда и менеджмента.

Инсайдер, связанный с местными с властями, поделился с URA.RU мнением, что бывший первый замглавы Александр Парфенов мог не сработаться с главой города Виктором Ермишкиным. Ранее, по мнению источника, по тем же причинам с поста советника мэра Шадринска ушла Людмила Новикова.