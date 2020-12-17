ЦБ поможет россиянам отказаться от навязанных кредиторами услуг

У потребителей появится 14 дней, чтобы отказаться от навязанных банком услуг Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Банк России предлагает давать гражданам 14 дней на отказ от навязанных услуг после оформления потребительских кредитов. Практика показала, что пользователи обычно приобретают много других услуг, кроме основного продукта, сообщил глава службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

«Мы видим большое многообразие того, что покупают потребители вместе с кредитами», — цитирует Мамуту «Ридус». Эксперт перечислил: это могут быть услуги по консультации, юридические услуги и продукты партнеров банка.

Сейчас так называемый период охлаждения распространяется только на услуги страховщиков. В ЦБ отметили, что некоторые из таких услуг включены в договоры уже проставленными галочками. В таких случаях потребителям часто даже не объясняют, что от этого можно отказаться. Также некоторые услуги банков и страховщиков продаются только с условием покупки дополнительной, навязанной услуги.