Источник: в Челябинске от COVID умер глава федеральной структуры

Сергею Слободянскому было всего 53 года Фото: официальный сайт Управления Россельхознадзора по Челябинской области

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Начальник управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Слободянский заразился коронавирусной инфекцией и умер 17 декабря. Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

«Сергей Романович [Слободянский] скончался сегодня в Челябинске. Ему было всего 53 года. Он лечился от COVID, болезнь переносил тяжело», — рассказал собеседник агентства. В ведомстве от комментариев отказались.

Слободянский возглавил управление Россельхознадзора по региону в ноябре 2018 года. До этого он руководил управлением ветеринарии областного министерства сельского хозяйства.

В Челябинской области на утро 17 декабря зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом за сутки: рост числа заражений обозначился с начала недели. При этом второй день подряд в области умирает по 15 пациентов с COVID-19 — это рекордная цифра суточной смертности с начала пандемии.