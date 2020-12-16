16 декабря 2020

Источник: в Челябинске от COVID умер глава федеральной структуры

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергею Слободянскому было всего 53 года Фото: официальный сайт Управления Россельхознадзора по Челябинской области
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Коронавирус COVID-19

Начальник управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Слободянский заразился коронавирусной инфекцией и умер 17 декабря. Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

«Сергей Романович [Слободянский] скончался сегодня в Челябинске. Ему было всего 53 года. Он лечился от COVID, болезнь переносил тяжело», — рассказал собеседник агентства. В ведомстве от комментариев отказались.

Слободянский возглавил управление Россельхознадзора по региону в ноябре 2018 года. До этого он руководил управлением ветеринарии областного министерства сельского хозяйства.

В Челябинской области на утро 17 декабря зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом за сутки: рост числа заражений обозначился с начала недели. При этом второй день подряд в области умирает по 15 пациентов с COVID-19 — это рекордная цифра суточной смертности с начала пандемии.

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Ссылки по теме
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