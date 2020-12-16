Коронавирус в Челябинской области укрепился на новых позициях

Вторые сутки в Челябинской области смертность зараженных остается рекордной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 17 декабря зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 310, днем ранее 309), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом второй день подряд в области умирает по 15 пациентов с COVID-19 — это рекордная цифра суточной смертности с начала пандемии.

«С начала пандемии подтверждено 31 789 случаев заражения, сейчас лечение проходят 10 484 пациента инфекционных стационаров. Умерли 15 человек в возрасте от 57 до 88 лет. Девять из них — от ковидной пневмонии. Еще у шести COVID-19 осложнил такие тяжелые болезни, как атеросклероз аорты, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий и диабет», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 288 человек, с начала пандемии — 20 156 жителей области.

Менее чем через две недели в области заканчивается режим повышенной готовности, введенный с начала пандемии. Мало кто сомневается, что он будет продлен и на начало 2021 года. В регионе вводятся дополнительные меры карантина: заведениям общественного питания запретили проводить развлекательные программы и работу по ночам. Соответственно, под запретом оказались и новогодние корпоративы: муниципальным и государственным служащим приказано отказаться от уже оплаченных вечеринок в кафе и ресторанах, а также собираться перед Новым годом в самих учреждениях. Ожидается, что средние учебные заведения области уйдут на досрочные каникулы.