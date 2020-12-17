Оппозиция потребовала отставки губернатора Петербурга

Депутаты ответили Александру Беглову за лишение их мандатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер оппозиционного проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров потребовал отправить в отставку губернатора Санкт-Петербурга. Активист начал сбор подписей для подачи в суд соответствующего иска.

«Завтра лидер „Объединенных демократов“ Андрей Пивоваров подаст иск в горсуд Санкт-Петербурга об отставке губернатора Александра Беглова», — сообщают argumenti.ru. В настоящее время из 100 требуемых для подачи иска подписей Пивоваров уже собрал 90. По информации агентства, большинство подписей принадлежат оппозиционным депутатам города.

Поводом для инициирования отставки Беглова стала поданная им декларация о доходах за 2019. В ней губернатор в качестве имущества забыл указать загородную резиденцию, занимаемую им по статусу чиновника.

Кроме того, по словам самих депутатов, иск стал своеобразным ответом Беглову, который ранее сам инициировал лишение их мандатов за ошибки в декларациях. При этом, как сообщает агентство, во внимание брались даже пустые счета народных избранников.

Ранее Беглов уже удостаивался критики в свой адрес со стороны Владимира Путина. Президент РФ включил его в список глав регионов, пропускающих заседания антинаркотической комиссии.