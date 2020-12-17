Власти получат информацию об электронных кошельках россиян

Новый порядок начнет действовать с 6 января 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне с 6 января 2021 года в обязательном порядке будут передавать в Налоговую службу информацию об открытие и закрытие электронных кошельков. Порядок передачи данных разработал Центральный банк России. Формально нововведения, позволяющие ФНС получать доступ к данным граждан, начали действовать еще 1 апреля 2020 года.

«Новый порядок затронет операции по открытию, закрытию и изменению реквизитов физическими лицами своих электронных кошельков в ЮMoney (бывшие „Яндекс.Деньги“), QIWI Кошелек, WebMoney и других сервисах», — передает «Ридус». Уведомлять налоговые службы будут банки автоматически. Самим россиянам ничего делать не нужно.

Новые правила действуют на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощенной идентификацией клиента. Сервисы электронных кошельков имеют свой расчетный банк, который и будет выполнять эту функцию.

Ранее правительство РФ обещало рассмотреть вопрос об упрощении процедуры и сроков получения вычетов с налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Процесс может стартовать уже с 1 января 2021 года.