16 декабря 2020

В ХМАО изменился спрос на недвижимость из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесной парк
В ХМАО из-за коронавируса стоимость недвижимости выросла на 30% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО из-за коронавируса спрос на загородную недвижимость увеличился на 15%. Это произошло, потому что жителя округа пришлось отказаться от отпуска в связи с эпидемией. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор агентства недвижимости «Премиум Макс» Максим Забелич.

«Ажиотаж действительно был. Многие хотели поехать отдохнуть, как и планировали, но из-за эпидемии не получалось. Некоторые даже не успевали покупать участки и брали их в аренду», — говорит Забелич.

Риэлтор другого центра недвижимости ЮАНИТ Анна Сапожникова рассказала корреспонденту URA.RU, что в момент пандемии стоимость на дачные участки и дома выросла на 15%. «На 25-30% выросли цены на участки в черте города. Цена не упадет в зимний период, а к лету, скорее всего, вырастет еще на 10%», — уточнила она. Также эксперты связывают повышение спроса на дачи и коттеджи с возможностью использовать средства материнского капитала.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО из-за коронавируса переезжают за город. Спросом пользуются как земельные участки и дачи, так и полностью благоустроенные дома для круглогодичного проживания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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