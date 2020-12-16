В ХМАО изменился спрос на недвижимость из-за коронавируса

В ХМАО из-за коронавируса стоимость недвижимости выросла на 30% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО из-за коронавируса спрос на загородную недвижимость увеличился на 15%. Это произошло, потому что жителя округа пришлось отказаться от отпуска в связи с эпидемией. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор агентства недвижимости «Премиум Макс» Максим Забелич.

«Ажиотаж действительно был. Многие хотели поехать отдохнуть, как и планировали, но из-за эпидемии не получалось. Некоторые даже не успевали покупать участки и брали их в аренду», — говорит Забелич.

Риэлтор другого центра недвижимости ЮАНИТ Анна Сапожникова рассказала корреспонденту URA.RU, что в момент пандемии стоимость на дачные участки и дома выросла на 15%. «На 25-30% выросли цены на участки в черте города. Цена не упадет в зимний период, а к лету, скорее всего, вырастет еще на 10%», — уточнила она. Также эксперты связывают повышение спроса на дачи и коттеджи с возможностью использовать средства материнского капитала.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО из-за коронавируса переезжают за город. Спросом пользуются как земельные участки и дачи, так и полностью благоустроенные дома для круглогодичного проживания.