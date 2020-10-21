Жители ХМАО из-за коронавируса переезжают загород

Спрос на загородную недвижимость в ХМАО во время пандемии коронавируса вырос почти в 2,5 раза. Об этом URA.RU заявил директор федеральной риэлторской компании «Этажи» в Сургуте Андрей Лесин.
«Спросом пользуются как земельные участки и дачи, так и полностью благоустроенные дома для круглогодичного проживания. Пик роста продаж загородной недвижимости пришелся на карантин, когда люди поняли, что им нужно еще какое-то место для жизни, помимо четырех стен в городе», — прокомментировал Лесин.
Эксперт также связал повышение спроса на дачи и коттеджи с возможностью использовать средства материнского капитала. При этом стоимость загородной недвижимости хоть и увеличилась по сравнению с 2019 годом, но в пределах пяти-восьми процентов. Кроме того, в риэлторской компании отметили, что югорчане во время пандемии стали больше интересоваться квартирами в новостройках. По данным аналитиков, спрос увеличился наполовину.
Ранее URA.RU сообщало, что югорчане вместе с ямальцами начали активно скупать загородную недвижимость в Курганской области. Такая тенденция впервые проявилась весной.
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