21 октября 2020
20 октября 2020

Жители ХМАО из-за коронавируса переезжают загород

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, коттедж, дача, загородный дом, коттеджный поселок, дом кириченко
Югорчане во время пандемии оценили все прелести загородной жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Спрос на загородную недвижимость в ХМАО во время пандемии коронавируса вырос почти в 2,5 раза. Об этом URA.RU заявил директор федеральной риэлторской компании «Этажи» в Сургуте Андрей Лесин.

«Спросом пользуются как земельные участки и дачи, так и полностью благоустроенные дома для круглогодичного проживания. Пик роста продаж загородной недвижимости пришелся на карантин, когда люди поняли, что им нужно еще какое-то место для жизни, помимо четырех стен в городе», — прокомментировал Лесин.

Эксперт также связал повышение спроса на дачи и коттеджи с возможностью использовать средства материнского капитала. При этом стоимость загородной недвижимости хоть и увеличилась по сравнению с 2019 годом, но в пределах пяти-восьми процентов. Кроме того, в риэлторской компании отметили, что югорчане во время пандемии стали больше интересоваться квартирами в новостройках. По данным аналитиков, спрос увеличился наполовину.

Ранее URA.RU сообщало, что югорчане вместе с ямальцами начали активно скупать загородную недвижимость в Курганской области. Такая тенденция впервые проявилась весной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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