Животное прошло пять лет тюрем и лагерей Фото: страница Дмитрия Темерханова, «ВКонтакте»

Блогер Big Russian Boss (2,8 млн подписчиков в YouTube) снимает в Екатеринбурге фильм про тюремного кота. Кот по кличке Белыч провел пять лет в СИЗО и в колонии вместе со своим хозяином Дмитрием Темерхановым. Тот, освободившись, сумел преодолеть наркозависимость, перестал воровать и вот уже семь лет помогает бывшим заключенным начать новую жизнь.

«Котенок родился в СИЗО, его мать загрызла собака — об этом мне рассказала медсестра в тюрьме, — вспоминает Дмитрий. — Осталось двое котят, одного она себе взяла, другого забрал я. Потом мы поехали с ним в колонию, прошли все этапы, карантины. Когда я освободился из колонии — продолжал употреблять [наркотики] — он ездил со мной по всем притонам. Когда выздоравливал, он тоже был рядом. 12 лет уже со мной».

По рассказу Дмитрия, покончить с наркотической зависимостью и преступным прошлым ему помогли группы анонимных наркоманов, куда он попал благодаря сотрудникам свердловского центра СПИДа. Теперь у него свой бизнес, семья и большой дом, в котором, кроме Белыча, живут еще два кота и две собаки. Темерханов руководит филиалом благотворительного фонда «Шанс», который помогает бывшим заключенным преодолеть наркозависимость и начать новую жизнь.

Блогер Big Russian Boss приехал в Екатеринбург… Фото: страница Дмитрия Темерханова, «ВКонтакте»

… чтобы снять фильм про кота и его хозяина Фото: страница Дмитрия Темерханова, «ВКонтакте»

Бывший зек-наркоман Дмитрий Темерханов и его верный кот Белыч Фото: страница Дмитрия Темерханова, «ВКонтакте»

Теперь у Дмитрия живут три кота и две собаки Фото: страница Дмитрия Темерханова, «ВКонтакте»