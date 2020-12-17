В ЯНАО определились, когда достроят одну из важнейших трасс

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Каменный город, природная достопримечательность Прикамья. Пермь, снег, деревья, дорога
Строительство дороги планируют закончить к 2022 году. Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти ЯНАО планируют закончить ремонтные работы на границе с ХМАО и на автомобильной дороге «Подъезд к городу Ноябрьск» к 2022 году. Об этом говорится на сайте окружного отделения «Единой России».

«Самые масштабные работы проведены на границе ХМАО — ЯНАО и автомобильной дороге „Подъезд к городу Ноябрьск“. В этот строительный сезон подрядчик завершил реконструкцию 23 километров, работы продолжаются. Завершить работы планируется к 2022 году», — говорится в сообщении пресс-службы «Единой России» в ЯНАО.

Также в партии обратили внимание и на другие региональные стройки, которые уже завершились. В условиях пандемии за текущий год удалось запустить движение по мосту через реку Пур, открыть круглогодичный проезд по трассе Надым — Салехард, отремонтировать 76 километров улиц, реконструировать и построить почти 27 километров дорог в муниципалитетах.

Ранее URA RU сообщало, что новая трасса Надым — Салехард может быть опасной при невнимательном соблюдении правил. На трассе есть два резких поворота, из-за которых машины вылетают с дороги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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