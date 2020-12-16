Мэрия курганского города заказала меню для приемов с деликатесами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Меню для официальных приемов с деликатесами — семгой, неркой и пастромой — закупает администрация Шадринска (Курганская область). Об этом опубликован пост в соцсети в «ВКонтакте» со ссылкой на сайт госзакупок.

«В приложении к проекту контракта указано меню официальных обедов, финансируемых из городского бюджета. В меню вошли буженина, семга, эсколар, нерка, профитроли с печенью трески, горячие и холодные закуски, фрукты и напитки. Всего чиновники предусмотрели 70 обедов», — написано в группе «Шадринск — часть России».

По данным сайта госзакупок, начальная максимальная цена контракта составила 77 тысяч рублей. В техзадании прописано, что не допускается использование ГМО, полуфабрикатов, продуктов и готовых блюд шоковой заморозки. Мероприятие должно быть проведено на территории исполнителя.

В пресс-службе администрации Шадринска URA.RU прокомментировали, что контракт предусмотрен для организации обедов при проведении социально-значимых мероприятий и официальных приемов делегаций различных уровней. В случае отсутствия таких приемов контракт не будет исполнен.

Курганская мэрия для приемов заказала меню с семгой и бужениной Скрин: техзадание к контракту, группа »«Шадринск — часть России», «ВКонтакте»