Путин ответил на вопрос об участии в выборах в 2024 году

Владимир Путин еще не определился со своим участием на выборах президента в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции.

«У меня есть одно универсальное правило. Нужно понимать: пойдет то, что мы делаем на благо страны или нет? Если пойдет, то стоит делать. Я для себя еще не принял решение — пойду или не пойду на выборы в 2024 году. Формально есть решение народа», — сказал Путин во время пресс-конференции, которую ведет телеканал «Россия 24». Ранее президент заявлял, что в настоящее время главное — работать напряженно и исполнять свои обязанности. И пока рано обсуждать его статус, пишет Life .

«Обнуление» президентских сроков было одной из поправок в Конституцию РФ, которые поддержали 78% россиян, участвующих в референдуме. Поправки в основной закон России вступили в силу 3 июля, уточняет «Национальная служба новостей».