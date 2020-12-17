После жалобы Путину в свердловскую больницу едет проверка

Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с выплатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В городскую больницу Качканара, сотрудники которой пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие выплат за работу с зараженными COVID, едет комиссия минздрава Свердловской области. Рабочую группу возглавила замминистра Ирена Базите. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Базите.

Ирена Базите сообщила корреспонденту URA.RU, что находится в дороге. «О результатах проверки сообщим позже», — уточнила она.

Как ранее сообщало URA.RU, жалоба на отсутствие положенных по закону выплат за работу в «красной зоне» поступила в колл-центр. «Обязательно со всем разберемся», — прокомментировал президент в прямом эфире. По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, ведомство ранее получило сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам, там была проведена проверка, в ходе которой не было выявлено нарушений. Карлов заверил, что ситуацию проверят еще раз. Следственный комитет Свердловской области начал проверку законности выплат медработникам в Качканаре.