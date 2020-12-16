Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Следственный комитет Свердловской области проверит законность выплат медработникам в Качканаре Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства после информации, которая прозвучала в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня во время проведения большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучал вопрос, поступивший на „горячую линию“ колл-центра, о том, что медицинские работники в Качканаре не получили надбавки за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области незамедлительно организована доследственная проверка», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что ход проверки поставлен на контроль руководством регионального СК России.

Как ранее сообщало URA.RU, жалоба на отсутствие положенных по закону выплат за работу в красной зоне поступила в колл-центр. «Обязательно со всем разберемся», — прокомментировал президент в прямом эфире. По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, ведомство ранее получило сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам, там была проведена проверка и нарушений выявлено не было. Карлов заверил, что ситуацию проверят еще раз.