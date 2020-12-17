Путин заявил, что у него не было проблем с Фургалом

В деле Сергея Фургала нет политического преследования, сообщил президент Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

У президента России Владимира Путина нет претензий к работе экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в статусе главы региона. Об этом сообщил сам российский лидер во время ежегодной пресс-конференции.

«У меня с ним были добрые отношение. Лояльный был к федеральной власти человек. Никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, он работал исправно и старался как руководитель региона», — сказал Путин во время общения с журналистами, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Президент подчеркнул, что Фургал подозревается в серьезных преступлениях. «Это не какое-то политическое преследование — это уголовное дело. <…> Обвинения в его адрес очень тяжелые. Как члена ОПГ, которая занималась устранением конкурентов в коммерческой деятельности. Речь идет об убийствах людей. Не о воровстве каком-то, не превышении полномочий», — подчеркнул глава России.

Экс-глава Хабаровского края обвиняется в организации покушений и убийств ряда предпринимателей в середине 2000-х, передает РАПСИ . Фургала задержали в середине июля, а в конце ноября Басманный суд Москвы продлил бывшему чиновнику срок ареста до 9 марта следующего года, уточняет « Федеральное агентство новостей ». Также Фургала проверяют на причастность к мошенничеству.