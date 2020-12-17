Президент назвал сроки выхода российской экономики из кризиса

По мнению президента, экономика выйдет из кризиса в 2022 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Экономика России выйдет из кризиса в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом на своей пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин.

«Мы рассчитываем преодолеть все проблемы в экономике в конце 2021 — первом квартале 2022 года. Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько быстро справимся с пандемией, как быстро массовая вакцинация начнется и сможем ли убрать все ограничения. Полгода — и ситуация будет меняться в лучшую сторону», — спрогнозировал Путин во время мероприятия, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Президент также рассчитывает на позитивные изменения ВВП страны в будущем году, но для этого есть одно условие. «Всем нужно активно работать», — напомнил он.

По словам Владимира Путина, восстановиться экономике помогут принятые правительством России беспрецедентные меры помощи предприятиям:

перенос всех платежей, кроме НДС, на более поздние сроки;

выдача грантов;

выдача кредитов бизнесу под 0%;

выдача кредитов под 2% с перспективой списания 100% долга в случае сохранения 90% работников или списания 50% долга при условии сохранения 80% работников;

перенос выплат за аренду госимущества для малого и среднего бизнеса

сокращение отчислений в социальные фонды с 30 до 15%.

Экономический кризис в России усугубился из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин считает, что российская медицина эффективнее, чем в других странах. На дальнейшее ее развитие он выделил 550 миллиардов рублей, напоминает «Ридус».