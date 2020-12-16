16 декабря 2020
15 декабря 2020

В ЯНАО ожидается резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Февральские морозы. Сургут, зима, мороз, холод
В выходные похолодает на 10 градусов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На территории Ямала в эту пятницу похолодает на 10 градусов. Мороз продержится все выходные.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 18 декабря столбики термометров во всех районах опустятся до -17-23 градусов, кроме Красноселькупа. Там ожидаются сильные похолодания до -35 градусов. При повышенной влажности такие температуры будет ощущаться как 36-40 градусов ниже нуля.

Как следует из опубликованного прогноза Обь-Иртышского УГМС, ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. «Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с», — сообщается в опубликованном общем прогнозе по региону.

Несмотря на похолодания, температура воздуха на Ямале до сих пор держится выше климатической нормы. Предполагается, что эта зима будет теплее, чем обычно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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