16 декабря 2020

Журналистку из Магнитогорска наградят за диалог с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Путина, трансляция в полпредстве по УрФО. Необр
Ольга Балабанова известна журналистскими расследованиями на тему проблем ЖКХ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Магнитогорская журналистка Ольга Балабанова, вступившая на пресс-конференции Владимира Путина в диалог об экологии с президентом, будет отмечена изданием. Об этом сообщил URA.RU редактор газеты «Магнитогорский металл» Олег Фролов. По его словам, корреспондент задала вопрос главе государства на свой страх и риск.

«На редколлегии мы обсуждали, что президента можно спросить о ЖКХ, дистанте, вакцинации, обеспечения лекарствами. Но Ольга проявила самостоятельность и задала острый вопрос о мусорной реформе», — рассказал URA.RU Фролов. Теперь журналистка, которая несколько раз бывала на пресс-конференциях президента, но впервые смогла вступить в беседу с ним, будет отмечена на редколлегии.

«Мы обратили внимание, что Путин был готов к вопросам из Магнитки. Встречный же его вопрос о состоянии воздуха стал полной неожиданностью. Сейчас безветрие, комбинат работает, и назвать воздух чистым нельзя — как и в любом промышленном центре. Но президент в курсе, сколько сделано ММК для улучшения экологии. Тем более, он не раз здесь бывал», — добавил редактор издания.

Балабанова — представитель известной в городе творческой династии. Она внучка поэтессы Нины Кондратковской и дочь журналиста Юрия Балабанова. После ее беседы с Путиным о мусорной реформе в правительстве области сообщили, что с 2019 года процесс закрытия старой свалки в Магнитогорске ускорили. «В середине 2021 года планируется запустить современные полигон и мусоросортировочный комплекс. В настоящий момент идет активное строительство», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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