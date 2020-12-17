Путин обвинил США в военной агрессии против России

Президент России заявил, что готов на диалог с западными коллегами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США демонстрируют военную агрессию, выходя из договоров по открытому небу, ограничении систем противоракетной обороны и ракет малой и средней дальности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря.

«Разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Нет. Наши американские партеры вышли из договора по ракетам малой и средней дальности. Разве мы вышли из договора по открытому небу? Нам что делать в этой связи? Вы же умные люди — почему вы считаете, что мы придурки?» — обратился Путин к западным коллегам во время онлайн-трансляции, которую ведет телеканал «Россия 24».

Он напомнил, как России обещали, что НАТО не будет расширятся на восток, но не выполнили этого. Также президент сравнил расходы на армию в разных странах. «У нас военный бюджет 46 миллиардов. По военным расходам мы где-то шестое место в мире занимаем. Все впереди нас. Вот и ответьте, кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный? Уж точно не мы агрессивные. Если уж не пушистые, то весьма благообразные, настроенные вести диалог и добиваться компромиссных решений», — заключил президент РФ.

В начале декабря НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи на Крымском полуострове и пообещало в ответ усилить свое присутствие в регионе, передает «Национальная служба новостей». Историк и военный эксперт Борис Юлин в беседе с URA.RU увидел в этом подготовку к войне против РФ. А экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что военный конфликт может начаться из-за ситуации на Донбассе.