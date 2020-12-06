Стрелков предупредил об угрозе масштабной войны из-за Донбасса

Донбасс может стать причиной войны с Россией, считает экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Украина требует от России возвращения Крыма и Донбасса в состав страны, в противном случае может начаться война. Об этом в беседе с URA.RU предупредил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ранее Украина пригрозила РФ новыми санкциями из-за ситуации в Донбассе. По словам экс-президента Украины и главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Леонида Кравчука, страна требует от западных коллег отключение России от международной расчетной системы, чтобы ударить «по всему государству, а не отдельным лицам», пишет RT. «Не будет никакого умиротворения [конфликта] — будет или полная капитуляции РФ, или война. Украина заинтересована в полной капитуляции России на Донбассе и в Крыму, которая позволит Украине забрать регионы», — сказал Стрелков.

По словам экс-министра обороны ДНР, новые санкции против России рано или поздно будут введены. «Украина санкции ввести не может, только просить это у западных партнеров. Если они сочтут, что пора додавливать, то они примут санкции. Если решат, что пока нецелесообразно и экономически невыгодно для них самих, вопрос будет отложен в ящик. Но именно отложен», — подчеркнул собеседник.

В начале декабря НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи на Крымском полуострове и пообещало в ответ усилить свое присутствие в регионе, передает « Царьград ». Историк и военный эксперт Борис Юлин в беседе с URA.RU увидел в этом подготовку к войне против РФ.