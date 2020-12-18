Курганские бизнесмены взвинтили цены на рекламу в Тюмени

Курганцы вкладывают деньги в рекламные конструкции Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское рекламное агентство на аукционе выиграло аренду на два ситиборда в Тюмени. Цена на рекламные конструкции после этих торгов значительно поднялась, что отразится на стоимости рекламы. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, приближенный к рынку рекламы.

«„Курган.ру“ выиграла рекламные конструкции по завышенным ценам. Приобретение двух ситибордов [3,7 на 2,7 метров] с арендной платой более 150 тысяч рублей в месяц никак не может быть коммерчески целесообразным, тем более для компании, которая не занимается наружной рекламой», — отметил инсайдер.

С его слов, курганцы, зайдя на тюменский рынок, значительно подняли цены. На сайте комитета по рекламе тюменской мэрии указано, что ООО «Первый кабельный канал «Курган.ру» выданы разрешения на два ситиборда. Они действуют до 2030 года.

Согласно аукционной документации, за аренду конструкции на ул. Мельникайте, 95 курганская компания предложила максимальную цену — 60 639 рублей. На аукционе за конструкцию по ул. Республики, 86 изначально победила тюменский предприниматель. Но она не стала заключать договор. Таким образом, «Курган.ру» оказалось победителем с ценой ежемесячной аренды — 90 241 рублей.

«Теперь стоит ожидать роста цен на наружную рекламу в Тюмени. Но большой вопрос — найдутся ли желающие», — отметил инсайдер. Директор курганского медиаресурса Михаил Белоусов в разговоре с URA.RU отказался комментировать победу компании в тюменском аукционе.

Власти Тюмени выдали разрешение на аренду конструкций курганской компании Скрин с сайта комитета по рекламе