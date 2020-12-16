В Кургане объединяют школы и детсады из разных районов

Лицей №12 объединяют со школами и детсадами в Керамзитном и Утяке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Объединение школ и детсадов в Курганской области

Лицей №12, расположенный в центре Кургана, объединяют с двумя школами, расположенными в отдаленных районах города. Ранее эти школы уже объединили с детскими садами, расположенными в тех же районах. Постановление о реорганизации опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана „Лицей №12“ в форме присоединения к нему средней общеобразовательной школы №51 и средней общеобразовательной школы №67», — говорится в документе. Изначально оптимизацию планировали завершить к 1 января 2021 года, но позже администрация решила продлить ее до 1 февраля.

Директора школ №51 и №67 уже должны были предупредить своих сотрудников о возможном высвобождении в связи с сокращением штата или об изменении условий трудового договора. Сами они также уже предупреждены о предстоящем высвобождении.

Школа №51 расположена в микрорайоне Керамзитный. Расстояние от лицея №12 — пять километров по прямой (по дороге — примерно вдвое больше). В начале года ее уже объединили с детским садом №140, который также находится в Керамзитном. Школа №67 расположена в микрорайоне Утяк. Это около 10 км (по прямой) от лицея №12 и около пяти километров — от школы №51. Ранее школу №67 уже объединили с детским садом №207 (Утяк).

Вторая волна оптимизации школ и детсадов Кургана стартовала минувшим летом. Первая волна завершилась в начале года. В мэрии объясняли, что основная цель — уменьшить расходы. Власти заявляли, что сократят только директоров школ, заведующих детскими садами, их заместителей по административно-хозяйственной части, а педагогических работников сокращать не будут. В целом по Курганской области на предыдущем этапе оптимизировали несколько десятков учреждений.