В курганских школах вслед за детсадами сокращают сотрудников

Власти Кургана снова объявили об объединении школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Объединение школ и детсадов в Курганской области

В курганских школах вслед за детскими садами начался новый этап оптимизации. Городские власти уже объявили об объединении двух школ в микрорайоне Северный, на фоне этого сотрудников предупредили о сокращениях. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение „Средняя общеобразовательная школа № 9“ в форме присоединения к нему муниципального… учреждения „Средняя общеобразовательная школа № 28“», — говорится в документе. Завершить объединение школ планируют к 1 ноября.

Ожидается, что объединенным учебным заведением будет руководить директор школы №9 Елена Юдицкая. Директора школы №28 Галину Ширинкину до 1 сентября должны официально предупредить о предстоящем высвобождении в связи с сокращением штата. Сама Ширинкина в этот же срок должна уведомить своих сотрудников о сокращении или изменении условий трудового договора.

Ранее стало известно, что власти Кургана к 1 ноября планируют объединить детские сады №129 и №116. В пресс-службе мэрии Кургана пояснили URA.RU, что эти учреждения расположены в шаговой доступности друг от друга. Под сокращение попадает заведующая детского сада №116, но ей предложат другую должность. Получить оперативные комментарии по поводу объединения школ и планах по дальнейшей оптимизации URA.RU не удалось.

Предыдущая волна оптимизации школ и детсадов Кургана завершилась в начале года. В мэрии объясняли, что основная цель — уменьшить неэффективные расходы. Власти заявляли, что сократят только директоров школ, заведующих детскими садами, их заместителей по административно-хозяйственной части, а педагогических работников сокращать не будут. В целом по Курганской области на предыдущем этапе оптимизировали несколько десятков учебных заведений. По состоянию на конец ноября 2019 года о возможном сокращении были предупреждены почти две сотни работников — руководители школ и детсадов, а также уборщицы, сторожи и дворники. В 2019 году под оптимизацию попали и некоторые другие муниципальные предприятия Кургана.