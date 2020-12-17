Суд запретил спортсменам выступать под российским флагом

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Сочи-2014. Зимняя олимпиада. 20.02.2014, флагшток, олимпийский парк, sochi 2014, флаги мира
До конца 2022 года спортсмены не смогут выступать с флагом России Фото: Андрей Варкентин © URA.RU

До 16 декабря 2022 года спортсмены России не смогут выступать под флагом страны из-за допинг-скандалов. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года», — говорится в решении суда. Таким образом, российский флаг будет запрещен на двух Олимпиадах и чемпионате мира по футболу.

Также Россия рискует потерять право провести чемпионаты мира по шести видам спорта. В частности, в 2021 году РФ должна принять чемпионат мира по скалолазанию, в 2022 — чемпионаты по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воле, пишет ТАСС.

Изначально исполком WADA (Всемирное антидопинговое агентство) настаивал на том, чтобы отстранить РФ от крупных международных соревнований, включая Олимпиады, на четыре года, передает «Утро.ру». Соответствующее решение было принято в декабре 2019 года. Поводом для этого послужила серия допинг-скандалов в российском спорте, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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