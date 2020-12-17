Суд запретил спортсменам выступать под российским флагом

До 16 декабря 2022 года спортсмены России не смогут выступать под флагом страны из-за допинг-скандалов. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
«Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года», — говорится в решении суда. Таким образом, российский флаг будет запрещен на двух Олимпиадах и чемпионате мира по футболу.
Также Россия рискует потерять право провести чемпионаты мира по шести видам спорта. В частности, в 2021 году РФ должна принять чемпионат мира по скалолазанию, в 2022 — чемпионаты по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воле, пишет ТАСС.
Изначально исполком WADA (Всемирное антидопинговое агентство) настаивал на том, чтобы отстранить РФ от крупных международных соревнований, включая Олимпиады, на четыре года, передает «
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